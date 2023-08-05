أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية المسايل التعاونية مبارك القحطاني عن انطلاق أول مهرجان للفاكهة والخضار منذ تأسيس الجمعية، يوم غد الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، وذلك بعد الافتتاح التجريبي الناجح الذي تم يوم الإثنين الماضي تحت شعار "نضمن لكم متعة التسوق".



وأوضح القحطاني في تصريح صحافي أن مهرجان الفاكهة والخضار سيكون يوم الأحد من كل أسبوع، وسينافس الجمعيات التعاونية على مستوى الكويت في أسعار الأصناف المعروضة سواء المعبأة بالكرتون أو التي تباع حسب الوزن، وبجودة عالية، لافتا إلى أنّ الجمعية ستفاجئ روادها بالمزيد خلال الافتتاح الرسمي الذي سيعلن عنه لاحقا بإذن الله تعالى.