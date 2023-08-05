صدر مرسوم بتعيين وكيل وزارة الإعلام. وجاء في نصه: يعين ناصر احمد ناصر محيسن - وكيلا لوزارة الإعلام - بدرجة وكيل وزارة.



كما صدر مرسوم بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام. وجاء فيه: يعين عادل عويد سلطان العنزي - بدرجة وكيل وزارة مساعد - في وزارة الإعلام.



كذلك صدر مرسوم بتعيين وكيل وزارة التجارة والصناعة. وجاء في نصه: يعين زياد عبدالله الناجم - وكيلا لوزارة التجارة والصناعة - بدرجة وكيل وزارة.



وصدر مرسوم بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة المالية. جاء في مادته الأولى: يعين فهد عبدالعزيز الجارالله - بدرجة وكيل وزارة مساعد - في وزارة المالية.



وجاء في مادته الثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالوكالة، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.