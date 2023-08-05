

سجل أكثر من 12500 رياضي في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في سبتمبر المقبل بمدينة هانغجو الصينية، بحسب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالوكالة الهندي راجا راندير سينغ.



ونقل موقع المجلس الأولمبي الآسيوي عن سينغ قوله: «تم تسجيل أكثر من 12500 رياضي ورياضية من جميع اللجان الأولمبية الآسيوية الـ 45... إنه رقم قياسي للرياضيين يظهر اهتمامهم وحماستهم».



وكان المنظمون أفادوا في 27 يوليو الماضي بأن الألعاب التي كان من المفترض أن تستضيفها مدينة هانغجو في 2022 لكن جائحة كورونا فرضت تأجيلها الى سبتمبر 2023، ستكون الأكبر في تاريخ هذه الألعاب القارية.



وجاء قرار تأجيل آسياد هانغجو بعد أكثر من عامين على بداية تفشي ڤيروس كورونا، وذلك نتيجة موجة جديدة من الإصابات بـ «كوفيد-19» ما أدى في حينها إلى إغلاق العديد من المدن وحجز الملايين من السكان في منازلهم.



وستقام الألعاب التي تعتبر إحدى أكبر الأحداث الرياضية في العالم، في 54 منشأة على أن يقيم الرياضيون في قرية ألعاب مجهزة بخدمات نقل ومركز إعلامي.



وستتنافس وفود من جميع أنحاء المنطقة على ميداليات في 40 رياضة (61 تخصصا و483 حدثا)، بما في ذلك التخصصات الناشئة مثل لعبة اللوحة الإستراتيجية «غو»، برايك دانس والرياضات الإلكترونية.



وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين دورة الألعاب الآسيوية بعد بكين 1990 وغوانغجو 2010.