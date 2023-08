صدر قرار من وزارة التعليم العالي بشأن اضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية الى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.



وجاء في القرار:



مادة أولى: إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية الى القرار الوزاري رقم 40/2020 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة: درجة البكالوريوس في الطب البشري في جامعات: Brighton and Sussex Medical School وKent and Medway Medical School وHull York Medical School وAston University ودرجة الطب البيطري في جامعة University of Surrey.



مادة ثانية: يجب ان يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الاسبوع الدراسي.



مادة ثالثة: يجب ان يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة ان تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.



مادة خامسة: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.



كما صدر قرار بشأن اضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية في جامعة University of Aberdeen في المملكة المتحدة: جاء فيه:



مادة أولى



اضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية الى القرار الوزاري رقم 40/2020 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:



درجة الماجستير في Chemical Engineering من جامعة University of Aberdeen.



مادة ثانية: يجب ان يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الاسبوع الدراسي.



مادة ثالثة: يجب ان يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة ان تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.



مادة خامسة: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.