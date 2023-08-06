ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت انه تم ايقاف لجنة اختيار مدير الجامعة والتي تقدم لها ما يزيد على 30 عضو هيئة تدريس من مختلف الكليات.



وأكدت المصادر وجود توجه لإحالة قرار اللجنة الى «الفتوى والتشريع» للبت فيما شابها من مخالفات، لافتة الى أن اللجنة التي شكلها مجلس الجامعة في وقت سابق، لا تزال تجري المقابلات لمن يرغب لشغل المنصب.



ولفتت إلى أن اللجنة كان من المقرر لها فور انتهائها من العمل رفع 5 أسماء إلى وزير التعليم، تمهيدا لتعيين مدير بالأصالة لجامعة الكويت.



يذكر أن لجنة الاختيار تضم د.فايز الظفيري مقررا، وعضوية د.أمينة فرحان، ود.ريم الفليج، ود.جاسم العلي، ود.خالد السعيد ود.نادر الجلال.