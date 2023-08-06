عبدالكريم العبدالله



اجتمع اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية برئاسة د.عصام الصالح مع مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي ونائب المدير لقطاع التخطيط والتطوير الإداري م.رباب العصيمي، وذلك بحضور د.هشام يوسف أبوالجبين أمين سر الاتحاد وآلاء المشري عضو مجلس الإدارة لمناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الطبي الأهلي.



وذكر رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية د.عصام الصالح في تصريح صحافي انه تمت مناقشة موضوع إصدار تراخيص الممرضين وفنيي المختبرات في القطاع الطبي الأهلي، والذي يواجه العراقيل من الهيئة العامة للقوى العاملة في بعض المحافظات، خاصة محافظة حولي رغم وجود قرار بتقريب المسميات الوظيفية بين ديوان الخدمة والهيئة، حيث وعد العتيبي بإيجاد الحلول في أقرب وقت وتعميم قرار معادلة ومقاربة المسميات الصادرة من وزارة الصحة للمسميات الموجودة في الهيئة العامة للقوى العاملة وتفعيل ذلك.



وأشار د.الصالح إلى أن الاجتماع شهد أيضا طرح موضوع فتح باب التوظيف للأطباء من جمهورية مصر العربية ودول أخرى محظورة، خاصة ان معاملات التعاقد معهم متوقفة حاليا، رغم حاجة القطاع الطبي لتلك الشريحة حاليا، مشيرا إلى أن المدير العتيبي نوه إلى أن موضوع التعاقد مع الأطباء من دولة مصر لا يتعلق بالهيئة، وهو قرار صادر من مجلس الوزراء وهو قيد الدراسة حاليا.