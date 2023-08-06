المواطنون والمقيمون استهلكوا «بن وشاي وبهارات» بـ 63.48 مليون دينار

97 مليون دينار أنفقت على السجائر و«المعسل».. و62 مليوناً على الكاكاو

88.74 مليون دينار واردات الكويت من «الساعات».. و234.2 مليوناً لـ «العطور»

752.45 مليون دينار واردات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في عام بزيادة 9%

20.35 مليون دينار صرفت على الشعر الصناعي.. و58.95 مليوناً على لعب الأطفال



علي ابراهيم



أظهرت أرقام رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن الكويت صدرت نحو 127.6 مليون طن من السلع، مقابل استيرادها لـ 33.6 مليون طن من السلع في 2022.



وكشفت البيانات أن الكويت استوردت سجائر و«معســل» بـ 97 مليون دينار، و«بن وشاي» بـ 63.48 مليون دينار، وكاكاو بـ 62 مليون دينار، وعطورا بـ 234.29 مليون دينار، وأحذية بـ 127.43 مليون دينار، وساعات بـ 88.74 مليون دينار.



وتفصيليا، أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع كمية صادرات الكويت خلال 2022 بنحو 3.25% بما حجمه 4.01 ملايين طن لتبلغ 127.66 مليــون طن مقارنــة بـ 123.64 مليون طن صدرتها في 2022. وأظهرت البيانات استمرار استحواذ البواخر على حركة نقل البضائع المصدرة من الكويت، إذ تم نقل نحو 126.4 مليون طن من صادرات الكويت في 2022 عبر البحر، و1.19 مليون طن عبر البر، وكان ملحوظا الارتفاع الكبير في التصدير جوا من الكويت، إذ بلغ حجم الصادرات 59.5 ألف طن بنهاية 2022 مقارنة بـ 13.9 ألف طن بنهاية 2021.



ولجهة الواردات، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا حجمه 11.126 ألف طن من البضائع لتبلغ في نهاية 2022 نحو 33.6 مليون طن مقارنة بـ 33.59 مليون طن بنهاية 2021.



ويستحوذ النقل البحري على 90% من كميات السلع الواردة إلى الكويت بواقع 30.325 مليون طن من السلع والبضائع، مقارنة بـ 307.29 ملايين طن نقلت عبر البواخر في العام الماضي، فيما أتى إلى البلاد نحو 3.126 ملايين طن من البضائع عن طريق البر في 2022 مقارنة بـ 2.65 مليون طن أتت عن ذات الطريق في 2021، بينما أتت عن طريق الجو 155.99 ألف طن من البضائــع في 2022 مقارنــة بـ 215.769 ألفا في 2021.



وفي هذا السياق، أظهرت البيانات أن الكويت شهدت ارتفاعا في إنفاقها على استيراد البن والشاي بنسبة 115 بما يعادل 6 ملايين دينار، إذ استوردت «بن وشاي ومته وبهارات وأفاوية» بما قيمته 62.48 مليون دينار خلال عام 2022 مقارنة بـ 56.39 مليون دينار في 2021. وشهدت واردات الكويت من الكاكاو ومحضراته ارتفاعا بنسبة 64% بما قيمته 24.34 مليون دينار، إذ استوردت الكويت من تلك المنتجات بما قيمته 62.18 مليون دينار خلال 2022 مقارنة بواردات بلغت نحو 37.83 مليون دينار خلال 2021 وهو ما يعكس الطفرة الكبيرة في مشتريات الكاكاو داخل الكويت. وارتفع استهلاك الكويت من السجائر والشيشة ولوازمها بصورة ملحوظة خلال 2022 إذ زادت وارداته بنسبة 56.5% بما قيمته 35.05 مليون دينار لتبلغ حجم واردات الكويت من التبغ وأبدال التبغ المصنعة نحو 97.072 مليون دينار بنهاية 2022 مقارنة بـ 62.014 مليون دينار بنهاية 2021.



وأظهرت البيانات ارتفاعا في استهلاك الكويت من العطور ومستحضراتها بنحو 7% بما قيمته 14.76 لتبلغ واردات الكويت من الزيوت العطرية ومستخلصات المواد الراتنجية ومحضرات العطور أو منتجات التطرية «كوزماتيك» أو التجميل «تواليت» نحو 234.29 مليون دينار بنهاية 2022 مقارنة بـ 219.53 مليون دينار بنهاية 2021. وبلغت قيمة واردات الكويت من الشعر الصناعي في 2022 نحو 20.35 مليون دينار، إذ أظهرت البيانات ارتفاع واردات البلاد من شعيرات تركيب واصطناعية بقيمة 1.687 مليون دينار بما نسبته 9% قياسا بـ18.66 مليون دينار قيمة واردات تلك الأصناف في 2021. ارتفعت واردات الكويت من الأحذية خلال 2022 بنسبة 15% بما قيمته 16.75 مليون دينار، إذ بلغ إجمالي واردات البلاد من أصناف أحذية وطماقات وأصناف مماثلة نحو 127.43 مليون دينار في نهاية 2022 مقارنة بـ 110.674 ملايين دينار في نهاية 2021.



وارتفعت واردات الكويت من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 9% بما قيمته 61.48 مليون دينار في 2022 إذ بلغت قيمة واردات الكويت من اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد والحلي والمقود نحو 752.54 مليون دينار في 2022 مقارنة بـ 691.06 مليون دينار في 2021. وشهدت الساعات تراجعا طفيفا في قيمة وارداتها خلال 2022 إذ انخفضت بقيمة 1.24 مليون دينار لتبلغ واردات أصناف صناعة الساعات وأجزائها خلال العام نحو 88.748 مليون دينار مقارنة بـ 89.99 مليون دينار خلال 2021. زادت واردات الكويت من لعب الأطفال وأصناف التسلية والرياضة بنحو 4.68 ملايين دينار بما نسبته نحو 9% لتبلغ 58.95 مليون دينار في 2022 مقارنة بنحو 54.277 مليون دينار في 2021.