محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت تستعد لطرح مناقصات جديدة لثلاث حزم أعمال في ميناء مبارك الكبير تتراوح قيمتها بين 990 مليون دولار و1.32 مليار دولار، وقد تمت دعوة الشركات لحضور اجتماع رسمي في 8 أغسطس، بينما حددت يوم 27 الجاري موعدا نهائيا لتقديم العروض.



وأضافت المجلة أن المناقصات الجديدة تتعلق بحزم المرحلة الأولى ذوات الأرقام «3A» و«3E» وتشغيل وصيانة نظام الحماية الكاثودية لجدار الرصيف والطوافات في ميناء مبارك الكبير، ونقلت المجلة عن مصادر قولها إن تكلفة المشروع تتراوح بين 990 مليون دولار و1.32 مليار دولار، ويشمل نطاق العمل تشييد الجدران الواقية والمباني والطرق والمرافق الأخرى.



وتعرض تطوير ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الكويتية لعدة تأخيرات بعد أن أعلنت وزارة الأشغال العامة عن المشروع في عام 2004، حيث تم البدء في أعمال البنية التحتية الأولية بين عامي 2007 و2010، وقد أهلت وزارة الأشغال عام 2014 أربع شركات استشارية دولية لتقديم عطاءات للعقد لتصميم المرحلتين 3Cو 3B من المرحلة الأولى من المشروع.



ويشمل نطاق العمل تصميم المباني الرئيسية والطرق وخدمات المرافق وساحة الحاويات ومعدات المناولة، أما الشركات الاستشارية المؤهلة فهي شركة اينيكو الإسبانية، ولويس بيرغر الأميركية، وسميك الأسترالية، وتيسبا الإسبانية، وايكوم الأميركية، ولكن المشروع تم تعليقه في عام 2020 رسميا.



ويجري تنفيذ أعمال البناء حاليا في حزمة الوصلة الخاصة بمجموعة العمل 3B1 ومن المتوقع أن تكتمل بحلول الربع الأخير من عام 2023، وفي عام 2019، تم منح عقد البناء الرئيسي لشركة كوبري الإنشائية الكويتية لتنفيذ أعمال هذه الحزمة.



ولكن الإنجاز قد تباطأ في تنفيذ أعمال البناء بعد انهيار أسعار النفط عام 2014، وتعد المناقصات الصادرة حديثا أولى الدلائل الرئيسية على عودة المشروع إلى الحياة.