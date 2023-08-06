طارق عرابي



يبدو أن أولى خطوات إنشاء مشروع مجمع العارضية الحرفي قد بدأت تظهر على السطح، وذلك إثر الإعلان الصادر عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والمتعلق بطرح مناقصة المشروع على الشركات المتخصصة في هذا المجال.



وعلمت «الأنباء» أن جهاز المناقصات العامة، أعلن عن طرح مناقصة إعداد الدراسة والتصميم والاشراف على تنفيذ مشروع مجمع العارضية الحرفي بناء على طلب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتبارا من اليوم (الاحد) حتى 5 نوفمبر المقبل، مقابل رسم وقدره 300 دينار، وكفالة قيمتها 6000 دينار صالحة لمدة 90 يوما لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة، فيما استثنى الجهاز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشراء وثائق المناقصة، وذلك وفقا لنص المادة 39 من القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن التعديلات على قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.



وحدد جهاز المناقصات العامة يوم 6 سبتمبر المقبل موعدا للرد على استفسارات الشركات والمناقصين الراغبين بالمشاركة في المناقصة، وذلك من خلال جلسة استفسارات ستعقد في مقر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وكان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أعلن عن وضع خطة وتصور جديد لمشروع مجمع العارضية الحرفي تتضمن إنشاء مجمع متكامل لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مركز لريادة الأعمال يتضمن مكاتب للمبادرين بمساحات عمل مشتركة، ومركز استشارات، بالإضافة إلى مجمع تجاري يشمل مناطق تجارية تخدم أصحاب المشاريع والمرافق الخاصة بها كدور عرض ومطاعم ومقاه، ومناطق ترفيهية إلى جانب مناطق تخزينية وحرفية ومحال لمختلف الصناعات.