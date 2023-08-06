وقع بيت التمويل الكويتي «بيتك» مذكرة تفاهم مع Taly المتخصصة بالتكنولوجيا المالية، بهدف تحقيق التعاون المثمر بين الجانبين في مجال أعمال الدفع الإلكتروني للأموال ومواكبة تطورات التحول الرقمي في بيئة العمل المصرفي والمالي.



ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع Taly ضمن جهود «بيتك» لتقديم افضل الخدمات لعملائه وسعيا لدعم الشركات الوطنية العاملة في السوق، وتوسيع دوره في تلبية رغبة العملاء وذلك ضمن أعلى مستويات الجودة والأمان.



وقال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد، إن «بيتك» مستمر في تقديم افضل الحلول للدفع الإلكتروني التي تسهم في تحقيق احتياجات العملاء وتعزيزا للتعاون المشترك بين الطرفين، كما يتيح «بيتك» افضل الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات من خلال منصة رقمية حديثة ومتطورة تدعم القنوات المتعددة، بالإضافة الى تمكينه من تقديم خدمات رقمية فريدة لعملائه من المؤسسات والشركات.



وأضاف ان الاتفاقية تعزز جهود «بيتك» المستمرة لبناء علاقات استراتيجية ممتدة مع الشركات العاملة في مختلف المجالات بالسوق الكويتي وتوفير الحلول المصرفية الإلكترونية لتسهيل وتقديم الاحتياجات والمتطلبات التي يتطلع اليها العملاء، بما يعزز مكانة «بيتك» وريادته في تقديم الخدمات الإلكترونية المواكبة للتحول الرقمي.

وأشار الى ان «بيتك» يقدم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة، ويعمل على توفير خدمة الدفع الآجل لعملائه لمواكبة آخر ما توصلت اليه مستجدات بيئة العمل المصرفي والمالي وتنويع أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وحيث إن Taly شركة متخصصة في تقديم خيارات دفع آمنة وسلسة ومرنة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وتتيح لعملائها امكانية التسوق سواء أونلاين أو داخل المتجر والدفع لاحقا دون أية فوائد أو رسوم.

وقال العربيد إن «بيتك» من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات يؤكد مواصلة جهوده في تعزيز التحول الرقمي محليا ولعب دور اكبر في تعظيم دور التكنولوجيا لتحقيق الشمول المالي وتطوير بيئة تقنية مبتكرة تعمل على تسريع العمليات المصرفية للمحافظة على ريادته في هذا المجال.



من جانبه، قال بدر خالد البدر الرئيس التنفيذي Taly: يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع «بيتك» الذي يعتبر أكبر بنك في الكويت وأيضا يعد من العلامات التجارية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي بالمنطقة، حيث تأتي مذكرة التفاهم مع «بيتك» كشراكة إستراتيجية من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في تطوير صناعة خدمات التكنولوجيا المالية.



وأضاف: تعتبر Taly أول شركة كويتية متخصصة بالتكنولوجيا المالية تقدم خدمات الدفع الآجل بتصريح من بنك الكويت المركزي، وأيضا أول شركة في المنطقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.



ولفت إلى أن Taly تقدم خدمات دفع مرنة وجديدة من نوعها في الكويت، حيث يستطيع المستهلك التسجيل مع Taly واستخدام الخدمة الكترونيا خلال دقيقتين فقط.



وأوضح البدر ان الخدمة تتوافر في المتاجر الإلكترونية او داخل المتاجر كطريقة من طرق الدفع إما من خلال تقسيم المبلغ الى 4 دفعات شهرية متساوية أو دفع المبلغ كاملا بعد 30 يوما، مؤكدا أن كل طرق الدفع مع Taly تخلو من الرسوم أو الفوائد على المستهلك، ضمن جهود تلبية احتياجات السوق الكويتي ومواصلة طرح منتجات مبتكرة.