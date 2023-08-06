خديجة حمودة



التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الزعيمين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.



وأكــد الرئيســــــــان حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات، في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.