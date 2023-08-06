حوار: ناهد إمام



أكد أحمد ناجي، خبير في صناعة مستحضرات التجميل، وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة مستحضــــرات التجميل، تعد من أحد المشروعات الصناعية، التي تجذب استثمارات المصريين في الداخل والمغتربين، لوجود عدد كبير من المستهلكين لتلك المنتجات، إلى جانب أن الإنتاج المحلي منها لا يكفي الطلب، ويتم استيراد كميات كبيرة من الخارج.

وقال أحمد ناجي، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن هناك طلبا عالميا على منتجات مستحضرات التجميل المصرية، مشيرا إلى أن قيمة صادرات مستحضرات العطور والتجميل وصابون العطور والتنظيف، بلغت حوالي 6 مليارات جنيه العام الماضي منها 2 مليار و114 مليونا و648 ألف جنيه صادرات مستحضرات التجميل والباقي صادرات الصابون ومحضرات التنظيف.

وأوضح أن هناك حوالي 250 مصنعا تعمل في تلك الصناعة، وتغطي فقط 75% من احتياجات السوق الداخلي، ومازال السوق في احتياج لضخ مزيد من الاستثمارات في تلك الصناعة المهمة.



وأشار ناجي إلى أن المؤشرات تتوقع أن ينمو سوق مستحضرات التجميل العالمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.81% خلال فترة التنبؤ (2020-2025).



ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تزايد عدد سكان الألفية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الوعي فيما يتعلق بمنتجات مستحضرات التجميل، إلى تعزيز إمكانات النمو في المستقبل القريب. يلعب إدخال المنتجات الجديدة ذات المكونات النشطة بيولوجيا دورا مهما في زيادة الطلب على منتجات مستحضرات التجميل في جميع أنحاء العالم.



وقال إن صناعة مستحضرات التجميل، تحتاج إلى مستثمر لديه الحث الفني والابتكار المتواصل، للقدرة على إنتاج متطور، يتمكن من المنافسة الداخلية والتواكب مع متطلبات الأسواق العالمية.



وأشار إلى أن نصيب السوق المصري من الاستحواذ على مستحضرات التجميل حوالي 40 مليار جنيه، ليتفوق على سوق الأدوية بنحو 10 مليارات دولار التي بلغت حجم استثماراته 30 مليار جنيه.