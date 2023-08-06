القاهرة - خلود أبوالمجد



تلقت الفنانة ياسمين صبري، التي تؤمن كثيرا بعلم الطاقة والروحانيات، عرضا دراميا بتقديم عمل فني جديد عبر شاشة إحدى المنصات العالمية يتناول قصة طبيبة تعيش حياة طبيعية، إلى أن تمر بأزمة نفسية قوية تصيبها بمرض الاكتئاب النفسي، مما يجعلها تبدأ رحلة علاج بعلم الطاقة والروحانيات لتتخلص من هذا المرض.



ورحبت ياسمين كثيرا بالفكرة، وأبدت حسب موقع «نواعم» موافقتها المبدئية لحين الاتفاق على كل تحضيرات العمل، على أن يبدأ تصويره في شهر سبتمبر المقبل، ومن المقرر عرضه عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية العالمية.



على صعيد آخر، تنتظر ياسمين عرض احدث أعمالها السينمائية بفيلم «أبو نسب» الذي انتهت من تصويره خلال الأيام الماضية والذي جمعها بمحمد إمام بعد نجاحهما معا في أكثر من عمل سينمائي.