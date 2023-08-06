منصور السلطان



أحال قطاع الأمن الجنائي وافدين من الجنسية المصرية إلى النيابة العامة للاتجار في المواد المخدرة.



وقال مصدر أمني ان معلومات سرية وردت إلى رجال المباحث الجنائية تفيد بأن وافدين من الجنسية المصرية يروجان المواد المخدرة على الشباب في مقاه بمنطقة السالمية، حيث أعد لهما كمين وتم ضبطهما وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات للتعاطي ومبلغ مالي قيمة كمية مخدرات بيعت لزبائنهما، واعترفا ببيع وترويج المواد المخدرة على زبائنهما في المقاهي.



من جهة أخرى، ألقى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية القبض على 4 وافدين آسيويين يقومون ببيع وتوزيع المواد المخدرة والمسكرة في مناطق بالصباحية وجليب الشيوخ وعثر بحوزتهم على هيروين وشبو و100 زجاجة يشتبه بأنها تحتوي على مواد مسكرة، وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.