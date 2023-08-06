عبدالكريم أحمد



برأت محكمة الجنايات مواطنا من جلب مادة الحشيش المخدرة من خارج البلاد بقصد التعاطي، وأحيل المتهم إلى المحاكمة بجلب سجائر إلكترونية تحوي سائلا لزجا أصفر اللون لمادة الحشيش المخدرة في طرد قادم من بريطانيا. وأمام المحكمة، أنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام، مؤكدا أنه لم يجلب أي شحنة، فيما أكد دفاعه المحامي محمد الشبيلي أنه اعتصم بالإنكار، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين.



وتمسك الشبيلي بعدم وجود دليل يدين موكله، وعدم وجود ما يثبت صلته بالمضبوطات، مشيرا إلى أن شهادة المفتش والضابط هي مجرد أقوال مرسلة غير مساندة بما يؤيدها ويؤكدها. وأضاف: «وجود اسم المتهم على بوليصة الشحن ليس دليلا كافيا على تورطه، إذ من الممكن الكيد به من قبل أحد الأشخاص، لاسيما أنه لم يتقدم لتسلم الشحنة، كما خلت الأوراق مما يثبت مراسلته الشركة المرسلة».