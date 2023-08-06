قام مدير الإدارة العامة للجمارك عبدالله عادل الشرهان بجولة تفقدية في جمرك العبدلي، وكان في استقباله موظفو الجمارك في المركز.



وقد قام مدير عام الجمارك بالاطلاع على سير العمل وجاهزية المركز من خلال الجولة التفقدية، وكذلك إجراءات التفتيش وتفقد غرفة المراقبة التي توضح كل مراحل تنقل المركبات وعمليات التدقيق على حركة القادمين واستخدام أحدث أجهزة ومعدات التفتيش، وكذلك اطلع على حركة التفتيش والصادر والوارد، وباقي الأقسام بالمركز، كما استمع إلى شكاوى الموظفين واحتياجاتهم.‬



هذا، وشكر مدير عام الإدارة العامة إدارة جمارك العبدلي وكل العاملين بالجمرك للجهود المبذولة، وحثهم على التعاون المثمر مع الجهات الأخرى لتسهيل العمل.