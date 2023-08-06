مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي تحت 23 سنة اليوم مع منتخب البحرين في مباراة ودية ضمن معسكر الأزرق والاحمر في تايلند، وتأتي استعدادات المنتخبين لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024 وأولمبياد باريس 2024 حيث يستضيف منافسات مجموعته السادسة التي ستقام على ستاد جابر في الشهر المقبل التي تضم منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية. وسيشارك الأزرق بعدها في دورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال الفترة من 19 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبلين اذ يلعب في المجموعة الخامسة التي تضم كوريا الجنوبية والبحرين وتايلند. ومباراة اليوم هي الاولى لمنتخبنا الأولمبي منذ وصوله الى تايلند قبل 10 أيام حيث ركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايميليو بيكسي طوال الفترة الماضية على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين والتدرب على الجمل الفنية المطلوب تنفيذها في المرحلة المقبلة.



إلى ذلك، قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم تعيين عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز السمحان مديرا لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» التي ستقام منافساتها بالكويت في ديسمبر 2024.