هادي العنزي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مساء اليوم مع فريق زيليزنكار باسيفو الصربي في أولى مبارياته الودية بمعسكره المقام في العاصمة الصربية (بلغراد)، والممتد حتى 18 أغسطس الجاري.



ومن المقرر أن يلعب السماوي ثلاث مباريات ودية أخرى، وفق البرنامج الذي أعلنه النادي مسبقا، حيث سيلتقي مع غرافيكار الصربي الأربعاء المقبل، ويتبعه بلقاء مع السيلية القطري 13 أغسطس، فيما ستكون آخر مباريات الفريق الودية في صربيا بلقاء يجمعه مع الحمرية الإماراتي 17 من الشهر الجاري.



من جانبه، أشاد نائب رئيس جهاز الكرة يوسف الجاسم بالتزام وجدية اللاعبين في التدريبات اليومية، سواء في مرحلة الإعداد الأولى في الكويت، أو في المرحلة الثانية بصربيا، وقال: «يسير المعسكر التدريبي في صربيا بأفضل صورة ممكنة، ووفق البرنامج الفني المعد مسبقا من المدرب د.محمد المشعان، حيث يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية وبروح عالية، وسنلعب 4 مباريات ودية، نأمل أن تسهم بوصول الفريق لأفضل جاهزية فنية وبدنية وبما يمكن السماوي من المنافسة على بطولات الموسم الكروي المقبل».