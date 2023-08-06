هادي العنزي



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل أولى مبارياته الودية مساء اليوم مع فريق دبا الحصن الإماراتي، في معسكره بالإسكندرية والممتد حتى 17 الجاري.



وقد غادر وفد الفحيحيل مساء الخميس الماضي، حيث باشر تدريباته في اليوم التالي مباشرة، وسيلعب «الأشاوس» 3 مباريات ودية أخرى، قبل العودة إلى الكويت، حيث ستكون ثاني المباريات مع فريق نادي زد المصري مساء الأربعاء المقبل، ويتبعها بثالثة مع سبورتنغ في 12 أغسطس، فيما ستكون الرابعة مع الأولمبي المصري قبل العودة إلى الكويت بيومين.



إلى ذلك، غادر صباح أمس وفد فريق الساحل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكر تدريبي حتى 18 أغسطس الجاري، على أن يخوض «أبناء أبوحليفة» 4 مباريات ودية، ستكون أولاها مع نادي مسيمير القطري مساء الأربعاء المقبل، فيما ستكون الأخيرة مع نادي لوسيل 17 الجاري.