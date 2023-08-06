عبدالعزيز جاسم



يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية اليوم مبارياته الودية في معسكره بالإسكندرية عندما يواجه فريق سبورتنغ المصري «درجة ثانية». وهي المواجهة الثالثة بشكل عام للأصفر بعدما خاض تحت قيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم مباراتين وديتين أمام الفحيحيل في الكويت.



وسيخوض القادسية مباراتين وديتين يومي 10 و14 الشهر الجاري قبل العودة في 15 منه استعدادا لانطلاق الموسم الجديد عندما يلتقي خيطان في الجولة الأولى من دوري زين الممتاز المقرر انطلاقه 24 الجاري.



واكتملت صفوف الأصفر أول من أمس باستثناء لاعبي المنتخب الأولمبي بعد وصول المدافع الأرجنتيني سيرجيو فيتور ونجم الفريق بدر المطوع اللذين من المقرر أن يشاركا في مباراة اليوم.



وسيكون المدرب إبراهيم هذا الموسم تحت الضغط من قبل جماهير النادي التي تريد استعادة القادسية لبريقه السابق بتحقيق البطولات بعدما غاب عنها في المواسم الماضية، حيث قامت إدارة النادي بتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين في مقدمتهم نجم العربي السابق الليبي محمد الصولة ومهاجم الفحيحيل يوسف بن سودة والنيجيري دانييل جيبولا قادما من الدوري العماني، وكذلك التجديد مع المالي إبراهيما تانديا، والتوقيع مع نجم السالمية مبارك الفنيني.



توني ينضم للبرتقالي



الى ذلك، يخوض فريق كاظمة اليوم ثاني مبارياته الودية في معسكره بمدينة إزميت بتركيا عندما يلتقي فريق معيذر القطري استعدادا لانطلاق الموسم.



وكان البرتقالي قد خسر مباراته الأولى أمام الخليج السعودي 1-2 في مباراة تعتبر مفيدة جدا من الناحيتين الفنية والبدنية، كون المنافس يشارك في دوري روشن السعودي.



إلى ذلك، أعلن كاظمة تعاقده مع رابع محترفيه لاعب الجناح الغيني توني سيلفا والذي انضم مباشرة لتدريبات الفريق في المعسكر، حيث خاض سيلفا عددا من المحطات الاحترافية من بينها ليفربول الذي لم يشارك معه خلال موسمين تقريبا.



ويسعى مدرب البرتقالي البرازيلي سيرجيو فارياس إلى إغلاق ملف المحترفين بالتعاقد مع محترف خامس مهاجم قبل العودة إلى البلاد 16 الجاري.