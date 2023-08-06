أعلن تطبيق «تيك توك» عن تغييرات في التوصيات بالمشاهدة، امتثالا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الصارمة، من بينها السماح للمستخدمين الأوروبيين بإيقاف تشغيل خاصية عرض مقاطع الفيديو بناء على اهتماماتهم. بموجب القواعد الجديدة، سيضطر عمالقة الإنترنت إلى اتخاذ إجراءات أشد بشأن خصوصية البيانات وحماية الطفل والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.



واستجابة للدعوة، أعلن تيك توك أنه سيسمح للمستخدمين في أوروبا «بإيقاف التخصيص»، في إشارة إلى خاصية عرض مقاطع الفيديو ذات المحتوى الموصى به بناء على الاهتمامات الشخصية. وأعلن «تيك توك» عن إجراءات أخرى لضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، تشمل تسهيل إبلاغ المستخدمين الأوروبيين عن المحتوى غير القانوني وحظر الإعلانات الموجهة للمستخدمين في أوروبا الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.