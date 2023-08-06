يتدفق سياح من كل أنحاء العالم إلى حقول الخزامى في جنوب شرق فرنسا لالتقاط صور وسط هذه النبتة الجبلية التي تعاني تحت وطأة احترار المناخ.



وقالت وين تشانغ، وهي تايوانية تبلغ 33 عاما جاءت لالتقاط صور زفافها وشريكها البلجيكي في حقول الخزامى في فالونسول الواقعة بين المتنزهات الطبيعية في لوبرون وفيردون في جنوب شرق فرنسا «إنه مكان جميل جدا ومثالي لالتقاط صور زفافنا».



لكن بعد دقائق قليلة، ومع تجاوز درجات الحرارة في نهاية يوليو 30 درجة مئوية بشكل يومي، عاد الزوجان إلى سيارتهما المكيفة. ويتدفّق السياح إلى هذا الموقع الريفي النائي نسبيا والهادئ عموما خارج فترة ازدهار نبتة «لافاندولا» من نهاية يونيو حتى نهاية يوليو.



ومن أجل معرفة المواقع التي يجب زيارتها، يستلهم العديد من السياح من صور على إنستغرام حيث ينتشر بكثافة وسم «لافاند» و«بلاتو دو فالونسول» و«بروفانس».



وحضر 26 ألف زائر مهرجان الخزامى الذي أقيم في فالونسول في 17 يوليو وهو عدد قياسي.



من جهته، قال جان بيار جوبير (67 عاما) منتج الخزامى الذي يفتخر بانتمائه إلى عائلة من المزارعين (تعود إلى 300 عام)، «نحن لسنا ضد السياح، (تدفقهم) يستمر ثلاثة أسابيع فقط. لو كان الأمر يستمر طوال العام، لكان استدعى ذلك اتخاذ إجراءات». وبالإضافة إلى تدفق السياح بأعداد كبيرة، أعرب جوبير عن خشيته من أن يتضرر هذا المنظر الطبيعي بسبب تغير المناخ وموجات الجفاف التي أصبحت متكررة.