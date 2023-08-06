استجابت نجمة الپوپ الأميركية تايلور سويفت لتمني رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وأعلنت أنها ستضيف كندا في إطار جولتها العالمية.



وقالــــت شركــــــة «روجــــرز كوميونيكيشنز» والمغنية الأميركية أنه سيتم تنظيم ست حفلات موسيقية في تورنتو، أكبر مدينة في البلاد، في نوفمبر 2024، في قاعة تتسع لحوالي 50 ألف متفرج.



وكتبت الفنانة البالغة 33 عاما على منصة تويتر التي أعيدت تسميتها «اكس»، «تبين أن هذه ليست نهاية حقبة. ميامي، ونيو أورليانز، وإنديانابوليس، وتورنتو: آتية إليكم في عام 2024».



وبدأت سويفت جولتها العالمية في شهر مارس في ولاية أريزونا الأميركية، وأحيت خلالها حتى الآن أكثر من مائة حفلة موسيقية، نفدت بطاقاتها بالكامل، في الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا وآسيا وأستراليا، من دون أي محطة في كندا، ما أثار استياء محبي الفنانة الكنديين.



حتى أن ترودو نفسه توجه إلى تايلور سويفت مباشرة في تغريدة عبر تويتر حققت انتشارا واسعا أوائل الشهر الفائت، ضمنها كلمات من أغنيات المغنية الأميركية.



وكتب في إشارة إلى أغنية «كرويل سامر» «Cruel Summer»، «مرحبا هذا أنا. أعرف أماكن في كندا تحلم بأن تستضيفك. لذلك، لا تجعلي من هذا الصيف صيفا قاسيا آخر. نأمل في أن نراك قريبا». في إشارة على ما يبدو الى أزمة الحرائق التي تواجهها كندا بسبب الحرارة الشديدة.