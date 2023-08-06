

اختتمت أعمال اليوم الثاني للورشة بورقة قدمها د.علي بن شويل القرني عضو مجلس الشورى أستاذ الاعلام الدولي والصحافة بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية وكانت بعنوان «مهارات المتحدث الأمني أمام وسائل الاعلام».



‎فيما الورقة الثانية قدمها د.مطلق سعود المطيري أستاذ الاعلام المشارك عضو هيئة التدريس بقسم الاعلام بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية وكانت بعنوان «كتابة البيانات الصحفية والتعامل مع المآزق الصحفية». وانتهت الجلسة بورقة قدمها محمد القوتي مدير مركز الاعلام والتواصل الرقمي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وجاءت بعنوان «استراتيجيات بناء وإدارة الصورة الذهنية لوزارات الداخلية وأثرها في بناء وتعزيز السمعة».



وتهدف الورشة التي استمرت ثلاثة أيام إلى صياغة موحدة لمفاهيم (المتحدث الرسمي) وفق المدارس الإعلامية الحديثة والتعرف إلى رسالته ومهامه ومسؤولياته إلى جانب إبراز سماته وفق التخصص إضافة إلى التعرف على أساليب وطرق الإدارة النموذجية للمتحدث الرسمي أثناء الأزمات وإبراز دور الجامعات في صناعته والاهتمام برسالته في المجتمع.