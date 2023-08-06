بشرى شعبان



كشف مراقب إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون جاسم الدالوي، عن أن فرق الخدمة المنزلية قدمت خدمات الرعاية إلى 1914 مسنا في منازلهم خلال يوليو الماضي، ما بين رعاية طبية وعلاج طبيعي وخدمة اجتماعية ونفسية.



وقال الدالوي في تصريح لـ «الأنباء»، إن الإدارة أصدرت 121 بطاقة أولوية بالإضافة إلى 102 لوحة مرورية لمواقف كبار السن وصرفت حفاضات إلى 1922 مسنا، مشيرا إلى أن عدد بطاقات «أولوية» الصادرة لكبار السن يبلغ 31392 بطاقة بالإضافة إلى 4063 لوحة مرورية.



وبين أن عدد المستفيدين من خدمات الإدارة في منازلهم 3553 مسنا من كل المحافظات، منهم 922 (رجال) و2631 (نساء)، مؤكدا أن عدد المستفيدين من خدمات الإدارة الإيوائية «مركز فرح» 18 نزيلا ونزيلة منهم 11 كويتيا و7 غير كويتيين.