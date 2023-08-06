نظمت مجموعة الساير مسابقة تويوتا الفنية السادسة عشرة لرسم سيارة الأحلام في الكويت، والتي شارك فيها أكثر من 750 عملا فنيا مرسوما يدويا وعددا قليلا من العروض الرسومية الحاسوبية، وتم اختيار الفائزين من قبل اللجنة التحكيمية التي تضمنت جواهر المهنا وهنوف المرجان، لتمثيل المسابقة العالمية في اليابان خلال يوليو وأغسطس 2023.



حضر حفل توزيع الجوائز كل من مبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير، وبينجت شولتز المدير التنفيذي للعمليات، ومارتن جيمس مدير أعمال أول مبيعات تويوتا، وم.إبراهيم الفوزان مدير أعمال أول مجموعة خدمة تويوتا، وثيو كروجر مدير عام مبيعات تويوتا، وسافيو ألكسندر ألفاريس، نائب مدير عام مبيعات أسطول تويوتا، وكايل ستيوارت نائب مدير عام السيارات المستعملة، وم.نهاد الحاج علي مدير مجموعة التميز المؤسسي، وشيبو محمد مدير المسؤولية الاجتماعية بمجموعة الساير.



وتقدر إدارة مجموعة الساير مشاركة الآباء والأمهات والمدرسين والمدارس والشركاء ذوي التفكير الواعي، الذين عملوا بلا كلل لضمان نجاح المسابقة وقد كان لتفانيهم والتزامهم بتعزيز الإبداع الفني وخيال الفنانين الصغار دور فعال في جعل مسابقة تويوتا الفنية السادسة عشرة لرسم سيارة الأحلام حدثا استثنائيا.



وتعد المسابقة واحدة من أكبر المسابقات الفنية العالمية للأطفال، حيث تلهمهم ليكونوا مخترعين ومتخصصين في التصميم، وفي نفس الوقت لإظهار تفاعلهم مع الناس والطبيعة وإثارة القدرة على استكشاف حلول مبتكرة لمعالجة المشكلات التي تؤثر على الانسجام الاجتماعي والأضرار البيئية والحاجة إلى التنقل في المستقبل.



وفي هذا السياق، أعرب مدير مجموعة التميز المؤسسي م.نهاد الحاج علي عن خالص تقديره لجميع المشاركين على مهاراتهم ومساهماتهم غير العادية. وقال م.نهاد الحاج علي: الجميع فائز، حيث أظهروا عرضا رائعا للمهارات الفنية والتصميمات الخيالية التي صعبت علينا اختيار تسعة فائزين لتمثيل المسابقة عالميا في اليابان، ولم يظهر عملهم الفني موهبتهم الفنية فحسب بل أظهر أيضا رؤيتهم لمستقبل التنقل.



وكتقدير مستمر للكويت، تم اختيار ثلاثة مشاركين كفائزين بجائزة الشرق الأوسط وآسيا من أصل 24.282 رسمة في جميع أنحاء هذه المنطقة، وفاز المتسابقون بالكويت بهذه الجائزة المرموقة. ومن بين الثلاث جوائز، هناك جائزتان مرتبطان بفئة جديدة تسمى «جائزة التنقل للجميع» وتم اختيارها من قبل المحكم إبراهيم الحسين «بارالمبي» مع الأخذ في الاعتبار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومفهوم تويوتا عن «التنقل للجميع» ونحن فخورون ونشجع الجميع على الانضمام والفوز من خلال مسابقة تويوتا الفنية لرسم سيارة الأحلام.



وقد قامت مجموعة الساير بتقديم مسابقة تويوتا الفنية لرسم سيارة الاحلام السادسة عشرة من أجل بناء الثقة لدى المواهب الواعدة الذين هم قادة المستقبل، وتشجيعهم على تعلم مهارات جديدة، وأن يكونوا مبتكرين ومبدعين متماشين مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة كجزء من أهداف استدامة الشركة ومسؤوليتها.