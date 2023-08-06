أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تواجده في عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت «الشدادية» خلال شهر يوليو بهدف الترويج لحساب الطالب +A لدى الطلبة الجدد في الجامعة، حيث يهدف البنك من خلال تقديمه حساب الطالب +A إلى تعزيز مستوى الثقافة المالية ومفهوم الادخار لدى الشباب.



وتم تصميم حساب الطالب A+ للشباب بين 16 و25 عاما لتلبية احتياجاتهم، وتمكينهم من الوصول إلى مجموعة مميزة من الخدمات والعروض الحصرية وبطاقة السحب الآلي.



وينال عملاء الحساب مزايا وخدمات مميزة، بما فيها حصول الطلبة على هدية نقدية فورية بقيمة 50 دينارا كويتيا عند تحويل المكافأة الطلابية، وبطاقة مسبقة الدفع مجانا لمدة سنتين، إلى جانب التمتع بعرض حصري من VOX Cinemas بعنوان «اشتر واحدة واحصل على تذكرتين مجانا»، وخصومات متنوعة لدى مجموعة من المتاجر والشركاء في الكويت.



وبهذه المناسبة، أكدت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي جهير معرفي الأهمية التي يوليها البنك للشباب، قائلة: التعليم العالي يشكل أمرا غاية في الأهمية، ولذلك نهدف إلى توفير الوسائل المطلوبة لتوفير تجربة مميزة للعملاء، ولذلك انتهزنا الفرصة لتعريف الطلبة على المجموعة الواسعة من العروض التي نقدمها وخصوصا حساب الطالب A+ الاستثنائي والفريد من نوعه.



وسلطت معرفي الضوء على الخصائص الإضافية للحساب التي تجعل منه الخيار المثالي لطلبة الجامعات، مؤكدة أهمية تلبية احتياجات العملاء من خلال إطلاق عروض وحملات ترويجية بالتعاون مع العديد من الشركاء. وأضافت: نشجع الطلبة على فتح حساب الطالب A+ لدى البنك الأهلي الكويتي للحصول على مجموعة واسعة من المزايا التي تناسب أسلوب حياتهم، لافتة إلى أن هذه المبادرة تشكل خطوة أولى وإيجابية من أجل الاستمتاع بتجربة مصرفية مميزة وفريدة مع البنك، مشددة على سعي البنك دائما إلى طرح عروض ترويجية تتوافق مع أهدافه المتمثلة في تقديم الخدمات المصرفية والمالية المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع الكويتي، منوهة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يستغل البنك كل الفرص المتاحة لتعزيز ثقافة الادخار بشكل خاص مع التأكيد على أهميته بين الشباب، داعية الجميع إلى متابعة حسابات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع على أحدث العروض والحملات الترويجية التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.