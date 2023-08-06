الدوحة - فريد عبدالباقي



يناقش الاتحاد القطري لكرة القدم، مشاركته في النسخة الـ 48 من بطولة كأس كوبا أميركا 2024، التي ستقام في أميركا خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو 2024. ومن المنتظر أن تشهد النسخة الجديدة مشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى توجيه الدعوة لـ 6 منتخبات من «الكونكاكاف». وستجمع النسخة الـ 48 من البطولة للمرة الثانية في تاريخها 16 منتخبا، كما حدث في نسخة 2016 التي أقيمت أيضا في الولايات المتحدة.



ومن المقرر أن يتم اختيار منتخبات «الكونكاكاف» الستة المشاركة في كوبا أميركا من بطولة دوري أمم «الكونكاكاف» التي يشارك فيها 41 منتخبا.



يذكر أن نظام البطولة يجيز مشاركة منتخبات من خارج القارة، كما حدث في النسخ السابقة للبطولة.



وعلمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة، أن الاتحاد القطري سيناقش مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المشاركة المقبلة في بطولة كوبا أميركا، لاسيما أن العنابي مرتبط بمباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك ونهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، حيث يخوض العنابي مباريات المجموعة الأولى برفقة منتخبنا الوطني «الأزرق» والهند، بالإضافة إلى المنتخب المتأهل من مواجهة الدور الأول بين «أفغانستان ومنغوليا».



وبحسب برنامجه في التصفيات، سيخوض العنابي لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات باستضافة المنتخب الهندي في الدوحة، الثلاثاء 11 يونيو المقبل، أي قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا 9 أيام.



ويعتزم اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول»، توجيه الدعوة إلى منتخبي السعودية والمغرب، للمشاركة في النسخة المقبلة، وذلك بعد ظهورهما بصورة جيدة في مونديال قطر 2022، ومن المتوقع أن يقوم اتحاد أميركا الجنوبية بالإعلان عن الأسماء المرشحة للمشاركة في النسخة الـ 48 المقبلة، خلال الفترة المقبلة.