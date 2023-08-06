تعود سلاحف النينجا إلى دور السينما مع «تينيدج ميوتنت نينجا تورتلز: ميوتنت مايهم» (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem)، وهو فيلم ذو طابع حديث من سلسلة الأفلام الشهيرة تولى إخراجه الكندي سيث روغن.



وتظهر في هذا العمل الذي بدأ عرضه مؤخرا في الولايات المتحدة ويطرح خلال الأسبوع المقبل في بلدان عدة حول العالم، السلاحف الشهيرة «ليوناردو» و«دوناتيلو» و«مايكل أنجلو» و«رافاييل» وهي تجوب مجاري نيويورك مع معلمها ووالدها بالتبني الجرذان «سبلينتر» الذي علمها فن «النينجوتسو» القتالي لتدافع عن نفسها من البشر.



وتقرر السلاحف التي تضع أقنعة على عيونها وتبدي حرصا على أن تقبل اجتماعيا ورغبة في ارتياد المدرسة والمشاركة بالحفلات، مهاجمة منظمة إجرامية غامضة بمساعدة صديقتها الجديدة المراهقة والصحافية الطموحة «ابريل أونيل».



وشارك في تأليف الفيلم الجديد الذي بادرت بابتكاره قناة «نيكلوديون» الحائزة حقوق «نينجا تيرتلز» منذ العام 2009، مع استوديوهات «باراماونت»، سيث روغن مبتكر أعمال كثيرة أبرزها «سوبر غرايف». ويرتكز الفيلم على تصميم غرافيك مبتكر يمزج بين تقنية الصورة ثلاثية الأبعاد ومختلف تقنيات التحريك مع ثنائية الأبعاد، في خطوة ترمي إلى جعل الشخصيات تشبه الرسومات التي يتضمنها كتاب الشرائط المصورة.



وهذا الفيلم الجديد، وهو سابع عمل سينمائي من عالم «نينجا تيرتلز» بعد فيلمين من إنتاج مايكل باي صدرا سنتي 2014 و2016، عرض لأول مرة في مهرجان «أنسي» لأفلام الرسوم المتحركة في فرنسا، ولاقى حفاوة بالغة من جمهور الحدث السينمائي الذي أقيم في يونيو الماضي.