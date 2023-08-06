أعلنت إدارة النادي الأهلي في خطوة مفاجئة وغير متوقعة إقالة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وتم اتخاذ القرار خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.



كما وقع الاختيار على خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ليحل خلفا لعبدالحفيظ في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة، وضرورة إعداد كوادر جديدة، لاسيما أن بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات.



في الوقت نفسه، تقرر تولي لاعب الأحمر المعتزل وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة، وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.



من جانب آخر، تقدم النادي المصري البورسعيدي بمذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية التي وصفها بالفادحة خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، مطالبا بإجراء تحقيق عاجل وفوري في كافة القرارات التي شهدتها المباراة.



من جانت اخر، قامت إدارة نادي الزمالك بتسجيل جميع اللاعبين في القائمة المحلية لحفظ حقوقه ومنع أي لاعب من الرحيل مجانا، لكنه لم يحصل حتى الآن على البطاقات الخاصة باللاعبين.



جاءت تلك الخطوة حتى يحسم المدير الفني للزمالك كارلوس أوسوريو موقف الراحلين عن الفريق والصفقات الجديدة المقرر التعاقد معها، بعد عودة الفريق من الراحة السلبية للفريق التي أعلن عنها الكولومبي لعشرين يوما بعد خروج الأبيض من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.