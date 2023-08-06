القاهرة - هالة عمران



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022 على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجار تحميل كراسات أسئلة الامتحانات.



وذكرت الوزارة في بيان لها انه يمكن الإطلاع على نماذج الإجابة عبر الرابط التالي: https://moe.gov.eg/ar/exam_answer_forms/



وكانت الوزارة قد بدأت في استقبال طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة الخميس الماضي، ويستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسوم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيه.



وقالت الوزارة إن التقديم على موقع التظلمات يتم من خلال موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب والتي تضم 6 قطاعات بالإضافة إلى مركز التصحيح الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر.



وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة، يستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.