القاهرة - هالة عمران



حدد قرار د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1885 لسنة 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2023 والمتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2024/2023، تفاصيل ونظام قبول وترشيح طلاب الثانوية العامة في الجامعات الحكومية والمعاهد.



وحدد القرار أنه يكون توزيع الـ 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2023 منهم 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبي) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.



وتقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب اعتبارا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى للشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304.



وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالبا بالمرحلة الأولى للتنسيق.