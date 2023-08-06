أعلنت شبكة مستشفيات أميركية تعرضها لهجوم سيبراني أدى إلى إغلاق بعض الخدمات في مؤسساتها المنتشرة في أربع ولايات أميركية على الأقل، بما يشمل خدمات الطوارئ.



وقالت ناطقة باسم بروسبكت ميديكال هولدينغز (Prospect Medical Holdings) لوكالة فرانس برس ان الشبكة التي تدير 16 مستشفى في كاليفورنيا وكونيكتيكت وبنسلفانيا ورود ايلاند تعرضت «لحادث مرتبط بأمن البيانات».



وأضافت: «عندما علمنا بذلك، فصلنا أنظمتنا لحمايتها وفتحنا تحقيقا بمساعدة خارجية من متخصصي الأمن السيبراني».



وقال مستشفى ووتربري التابع للمجموعة في ولاية كونيتيكت إنه تحول إلى استخدام الأوراق والأقلام لتدوين المعلومات الخاصة بمرضاه. كما تم إغلاق خدمة للطوارئ تابعة للمجموعة في هذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي، مع إلغاء عمليات جراحية مجدولة سابقا.



وقالت ناطقة باسم مستشفى تابع للشبكة في ولاية بنسلفانيا لصحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر» إن الهجوم كان عبارة عن «برمجية ابتزاز» («رانسوم وير»)، وهو نوع من البرامج الضارة التي تقوم بتشفير البيانات وابتزاز أصحابها للحصول على فدية مقابل إعادة إتاحتها.



وقد أصبحت هجمات المعلوماتية ظاهرة متكررة أخيرا ضد المستشفيات.