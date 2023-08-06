استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون مؤخراً الكاتب عبدالعزيز المعوشرجي بمناسبة صدور كتابه الجديد الذي صدر مؤخرا بعنوان «مكنز اللغة للمترجمين الفوريين والتحريريين» “A Political Thesaurus for Interpreters and Translators “ وهو أول كتاب مقرر للترجمة السياسية ينشر من كاتب عربي في دار نشر كامبريدج سكولارز.



ويتناول الكتاب أسس وتقنيات احتراف الترجمة السياسية، التحريرية كانت أو الفورية. ويتضمن عدة أبواب منها «السياسية والبرلمانية، والقانونية، والمسميات الرسمية» وغيرها من المواضيع التي تهيئ القارئ لمزاولة نشاط الترجمة.



والمؤلف يعتبر الكتاب الأول من نوعه في مجال الترجمة السياسية، حيث يناقش مواضيع الشرق الأوسط بشكل عام والخليج العربي بشكل خاص،



وتم إدراجه في جامعات عالمية ومكتبة بريطانيا، وسيدرس في جامعات الكويت عما قريب، وهو إنجاز يسجل باسم الكويت.



وبهذا المناسبة، ذكر الكاتب عبدالعزيز مبارك المعوشرجي، ان هذا الإنجاز ليس له فحسب إنما يسجل باسم الكويت، لتدرس سياستها في أعرق جامعات العالم.