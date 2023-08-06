رفعت الظروف الاقتصادية المتدهورة نسب حالات الطلاق حتى بين الأزواج الذين مضى على زواجهم عقود.



ويسجل مكتب أحد المحامين يوميا حالتين وأحيانا 3 من الراغبين في الطلاق لأزواج مضى على زواج بعضهم أكثر من 30 عاما، بحسب تقرير لموقع «أثر برس» الموالي.



وكشف المحامي أن «السيدات هن الفئة التي تبادر لطلب الطلاق والسبب سوء الوضع الاقتصادي والغلاء وارتفاع إيجار المنازل، فالبعض بالكاد يؤمن الخبز يوميا لأولاده فما بالك بمصروف المدارس والجامعات وغير ذلك».



ويسرد التقرير حالة إحدى السيدات التي رفعت دعوى طلاق على زوجها البالغ 65 عاما بسبب «بخله وعدم الوفاء بالتزاماته تجاه عائلته»، وقالت لذات الموقع «إن زوجها بعد التقاعد قبض مبلغا يقارب الـ7 ملايين لكن لا تدري أين ذهب به وعندما يطلب منه أولاده أي شيء يقول (ليس معي نقود)، مضيفة: «الغلاء غلب الناس التي بالكاد تؤمن لقمة يومها، فكيف إذا كانت ربة المنزل غير موظفة وليس لها معيل وأولادها في المدارس، ماذا تفعل؟ لذلك قررت أن أطلب الطلاق، فلن أعود لأعيش معه بسبب بخله».



سيدة أخرى، عاملة في إحدى الدوائر الحكومية، طلبت الطلاق هي أيضا بعد مضي 27 عاما على زواجها، والسبب كما تقول انه: «لا يصرف على المنزل، وهو بلا عمل منذ تقاعده وينتظرني لأقبض راتبي كل شهر من أجل أن نشتري حاجات المنزل، وتشير إلى أنها على هذه الحال منذ 6 أشهر، وكل شهر تتأمل أن يكون أفضل من الذي سبقه لكن طفح الكيل والوضع لم يعد يحتمل، بحسب تعبيرها».



وأوضحت أن زوجها كان يقبض راتبه ويسدد ديونه التي يكون قد سحبها من دكان الحارة ثمن دخان فقط، لذلك تركت المنزل واستأجرت غرفة مع بناتها الاثنتين، لافتة إلى أنها تعمل صباحا في وظيفتها وبعد الظهر في بيوت الميسورين حيث تقوم بجلي الصحون وتنظيف المنازل وشطف الأدراج في أيام العطلة.



وكانت بيانات المجموعة الإحصائية لعام 2022 والصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، قد كشفت عن عدد عقود الزواج التي تم تسجيلها في سورية خلال عام 2021، والبالغة 237944 عقدا، فيما بلغ عدد شهادات الطلاق خلال العام نفسه 41957 شهادة، وذلك بنسبة 17.6% من إجمالي واقعات عقود الزواج المسجلة، حيث أكد الخبراء لـ «أثر» أن أسباب الطلاق عديدة ومختلفة، منها اقتصادية واجتماعية وثقافية.