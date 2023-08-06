أصيبت ناقلة نفط روسية بأضرار في مضيق «كيرتش» إثر استهدافها من قبل «مسيرات» أوكرانية، ما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، في إطار من التوتر المتزايد في البحر الأسود فيما أعلن الجيش الروسي سيطرته على قرية نوفوسيليفسكي شمال شرق أوكرانيا، حيث تشن قوات موسكو هجوما منذ عدة أسابيع.



يأتي ذلك غداة إعلان أوكرانيا أن إحدى مسيراتها أصابت سفينة حربية روسية في قاعدة بالبحر الأسود، فيما أكدت موسكو صد غارات جوية على «القرم».



وتزايد عدد الهجمات في البحر الأسود من الطرفين منذ أن رفضت موسكو في منتصف يوليو المنصرم تمديد العمل باتفاق تفاوضت عليه الأمم المتحدة كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب.



وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لوكالة فرانس برس، إن أوكرانيا نفذت ضربة بمسيرة على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش.



وأضاف «قام جهاز الأمن الأوكراني ليلا بتفجير SIG، وهي ناقلة نفط كبرى تابعة للاتحاد الروسي كانت تنقل الوقود للقوات الروسية»، مشيرا إلى أن الجهاز «نفذ عملية خاصة أخرى ناجحة بالتعاون مع البحرية».



وأوضح أن هذه «العملية الخاصة» الجديدة نفذت بنجاح بالتنسيق مع البحرية في المياه الإقليمية الأوكرانية بواسطة مسيرة بحرية ومتفجرات، مؤكدا أن السفينة «كانت محملة جيدا بالوقود بحيث أمكن رؤية المفرقعات تنفجر من بعيد».



وبذلك أكد المصدر الهجوم الذي أعلنت عنه في وقت سابق الوكالة الفيدرالية للنقل البحري والمياه على «تليغرام» ووكالة «ريا نوفوستي» الروسية التي أكدت أنه لم يسفر عن ضحايا.



وأفادت الوكالة الفيدرالية للنقل البحري والمياه على تليغرام، بأن الناقلة SIG أصيبت بثقب عند خط الماء في منطقة غرفة المحرك «نتيجة على ما يبدو لهجوم من مسيرة»، مشيرة إلى أن السفينة طافية.



وأعلنت أوكرانيا أن المنطقة المائية المطلة على الموانئ الروسية في البحر الأسود منطقة «معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر الحرب».



وقالت كييف وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، ان «هناك نحو 6 موانئ روسية في البحر الأسود تعد منطقة خطر الحرب، وهي منطقة المياه في الطرق الداخلية والخارجية لموانئ أنابا ونوفوروسيسك وجيليندجيك وتوابس وسوتشي وتامان».



في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تستنكر بشدة ما وصفته بأنه «هجوم إرهابي» أوكراني على إحدى سفنها المدنية في مضيق كيرتش، مضيفة أن بلادها سترد على هذا الهجوم وتعاقب المسؤولين عنه.



بدوره، أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إلى أن موسكو ستشن مزيدا من الضربات على الموانئ الأوكرانية ردا على هجمات نفذتها كييف على سفن روسية في البحر الأسود، وهدد بالتسبب في «كارثة بيئية» لأوكرانيا.



وقال مدفيديف في منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «المخادعون والمختلون لا يفهمون سوى القسوة والقوة. من الواضح أن الضربات على أوديسا وإزمايل وأماكن أخرى لم تكن كافية لهم».



وأضاف «إذا أراد حثالة كييف إحداث كارثة بيئية في البحر الأسود فينبغي عليهم أن يروا كارثة بيئية على جزء من أراضيهم».



إلى ذلك، أعلن الجيش الروسي سيطرته على بلدة في شمال شرق أوكرانيا حيث تشن قوات موسكو هجوما منذ عدة أسابيع خلافا لما يحصل على الجبهة الجنوبية حيث تصد هجوما أوكرانيا مضادا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام «في منطقة كوبيانسك، تم تحرير بلدة نوفوسيليفسكي بفضل التحركات الكفؤة والمهنية للوحدات» الروسية.



وكانت القوات الأوكرانية استعادت هذه البلدة من نظيرتها الروسية في ديسمبر 2022.