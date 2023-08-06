منصور السلطان

تمكن رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية من إلقاء القبض على مروج خمور مصري الجنسية ملقب ب" البرنس" وآخر هندي يدعى " شكير " خلال كمين نصب لهما في منطقة السالمية وبحوزتهما نحو 200 بطل خمر مستوردة من مختلف الماركات.

واعترف الوافدان بالاتجار في الخمور وجار معرفة مصدر تلك المسكرات .

على صعيد آخر، أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء شابا خليجيا ووافدا سوريا الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما في منطقة الجهراء بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات للتعاطي ومبلغ مالي .



كما القى رجال دوريات امن الأحمدي القبض على وافدين من الجنسية المصرية يتعاطيان المخدرات وبحوزتهما سجائر حشيش في منطقة المهبولة .