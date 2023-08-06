سعود عبد العزيز

كشفت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور في الفترة من يوم السبت 29 يوليو الماضي حتى يوم الجمعه 4 أغسطس، والتي حصلت « الأنباء» على تفاصيلها، عن وقوع 1327 حادثا مروريا ما بين جسيم، أي تسبب في إصابات ووفيات، منها 1094 حادثا بسيطا و233 حادثا جسيما، وكذلك تم تحرير 25000 مخالفة متنوعة وضبط 28 حدثا بلا رخصة سوق.



وفيما يلي كامل الإحصائية :



مجموع المخالفات = 25000

مجموع حجز المركبات = 210

مجموع حجز الدراجات = 8

مجموع نظارة المرور = 36

مجموع المركبات المطلوبة= 44

مجموع الأحداث = 28

مجموع الأشخاص المطلوبين=2

*مجموع انتهاء الإقامة= 19

*مجموع بدون إثبات= 16

*مجموع إلقاء قبض= 10

*مجموع التغيب = 7

مجموع شرطة البيئة=1

مجموع الضبطيات=