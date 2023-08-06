أعلنت وزارة الداخلية أن اللجنة المشكلة بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تبين لها ان هناك 87,140 مركبة تعود ملكيتها لوافدين مقيمين ملغاة إقامتهم أو متوفين. وبناءً عليه، فإن الإدارة تلفت انتباه جميع من يحوز أو يستخدم مركبة تعود ملكيتها إلى اشخاص ملغاة إقاماتهم أو متوفين، بأنه يتوجب عليهم مراجعة الإدارة العامة للمرور لنقل ملكية هذه المركبة أو إلغائها أو تجديدها وذلك بموجب توكيل رسمي موثق من الجهات الرسمية، وفي حال عدم القيام بهذا الإجراء سيتم تحرير مخالفة على قائد المركبة وحجزها وفقاً للمادة (207) من قانون المرور التي تنص على انه (يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع في حال ضبطت تسير في الطريق بغير إجازة تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول)، كما يجوز للإدارة بيعها في مزاد علني وفق الإجراءات القانونية المتبعة.