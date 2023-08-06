وجه النائب سعد الخنفور، سؤلا لوزير التعليم استفسر منه عن دور الوزارة وسياساتها في دعم الكوادر الوطنية من الحاصلين على درجات علمية " الماجستير والدكتوراة" مطالبا الوزير وكافة أجهزة الوزارة الاستفادة من أبحاثهم ودرجاتهم العلمية والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لهم، وتوفير الوظائف المناسبة في مجالات تخصصهم الأكاديمي في كافة القطاعات الأكاديمية ومنها الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة.

وتطرق الخنفور في سؤاله إلى سياسة الوزارة الحالية التي لم تلزم الجامعات الخاصة بإحلال المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة في الجامعات الخاصة بدلا من الأساتذة الوافدين، مؤكدا أن هناك الكثير من النماذج الوطنية تفوق عدد كبير من الأساتذة غير الكويتيين في الجامعات والكليات والمعاهد خبرة ودرجة علمية.

وطالب الخنفور بتزويده بسياسة الوزارة تجاه إحلال حملة الماجستير والدكتوراة من المواطنين في الجامعات الخاصة بدلا من الأساتذة غير الكويتيين مع تزويده بإحصائية توضح أعداد المدرسين والأساتذة في الجامعات الخاصة والمعاهد وتخصصاتهم، والآخرين الذين حصلوا على لقب رئيس جامعة وعميد كلية رؤساء أقسام؟.

وتساءل الخنفور عن نسبة التكويت المفروضة على الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة لأعضاء هيئة التدريس، ورؤية الوزارة لهذه النسبة مستقبلا والجهة التي تقوم بالتدقيق على درجتي الماجستير والدكتوراة قبل منحهم إذن العمل وما اذا كان تعيين عضو هيئة التدريس بعقد جزئي أو بنظام الاستعانة أو ما يشابه من الانظمة يدخل ضمن نسبه التكويت المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس.