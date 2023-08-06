دمشق - هدى العبود



فجع الفنان السوري فارس الحلو، بوفاة والدته، وفق ما أعلنه عبر حسابه على «إنستغرام»، ونشر الحلو صورة تجمعه بوالدته في مرحلة طفولته، وأرفقها بتعليق أعرب خلاله عن حزنه لرحيلها، مشيرا إلى أنه «تيتم» من بعدها، وكتب الفنان السوري البالغ من العمر (61 عاما): «رحلت من حملتني وتحملتني، رحلت أمي، واكتمل يتمي، لا أب ولا أم ولا وطن، عزائي بزوجتي، وفتياتي، وإخوتي، وبكم»، وحرص متابعوه على مواساته عبر التعليقات على منشوره، امتلأت بالدعوات لوالدته الراحلة، ويتمتع الحلو بعلاقة وطيدة مع والدته الراحلة، حيث حرصت الأخيرة على تقديم الدعم والمساندة له في جميع مراحل حياته، وفق تصريحات سابقة له.



والفنان فارس الحلو كان قد بدأ مشواره الفني في بداية الثمانينيات، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية، منها: مسلسل «رحلة زمن»، السهرة التلفزيونية «تحليل خاطئ»، وتمثيلية «العاشق»، و«عيلة خمس نجوم»، واشتهر خلال مسيرته الفنية بتقديمه للأدوار الكوميدية، كما عرف بدور «عبدوش» صديق مفيد الوحش (أيمن زيدان) في المسلسل الذي حقق شهرة واسعة عربيا «نهاية رجل شجاع»، بشكل محترف.



وغاب الحلو عن الدراما السورية، خلال السنوات الأخيرة، ما جعل جمهوره ومحبيه دائمي السؤال عنه، حيث كان آخر أعماله مسلسل «وجوه وأماكن» الذي عرض، العام 2015، وأدى خلاله شخصية «أبو حسين»، وشارك في بطولة العمل كل من: يارا صبري، جمال سليمان، سوسن أرشيد، مكسيم خليل، عبدالحكيم قطيفان، رمزي شقير، أحمد كيكي، ولاء عزام، رغد مخلوف، مجد فضة، وغيرهم.