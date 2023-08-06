‏ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد صباح اليوم بمقر وزارة الداخلية اجتماعا أمنيا ضم وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعددا من الوكلاء المساعدين، ‏وتم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية والخطط الموضوعة في هذا الشأن وخطط العمل الحالية والمستقبلية، متوجها ببعض الملاحظات بشأن تفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي ظواهر سلبية بكل حزم وحسم.

‏ووجه الخالد بالاستمرار في تنفيذ الخطط الأمنية التي تستهدف المخالفين والمطلوبين وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.

‏وفي نهاية الاجتماع شدد الخالد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لكل القضايا العالقة، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الجهد والعمل واليقظة والحذر، وهي مرحلة بحاجة ماسة إلى الاجتهاد والتميز على كل الأصعدة.