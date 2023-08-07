القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، عن طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، لافتة إلى أنه يتم تحميل كراسة الشروط والتقدم بالبيانات اعتبارا من امس الموافق 6 من أغسطس حتى 22 أغسطس الجاري، ويفتح باب الحجز اعتبارا من 27 حتى 28 أغسطس الساعة 11.59 دقيقة مساء.



وأكدت الوزارة، في بيان، أنه سيتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان: www.hdb-reservation.com



وأوضح البيان أنه سيتم من خلال الموقع السالف الذكر توافر كل المعلومات الخاصة بشروط الطرح والحجز وأسعار الوحدات وكذا أنظمة السداد.



وتتضمن شروط الحجز أن يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية، ولم يسبق له التقدم في أي من مشروعات الإسكان الاجتماعي التي طرحتها وزارة الإسكان سابقا، بالإضافة إلى أن هذه الوحدات تستخدم للأغراض السكنية فقط، وفي حالة المخالفة واستخدامها في أي أغراض تجارية سيتم سحبها على الفور.