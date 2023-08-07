القاهرة - ناهد إمام



بدأت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس في تفعيل نظام العمل عن بُعد «أونلاين»، على أن يطبق هذا القرار يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجاري، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء ببدء عمل بعض الموظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.



وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي استمرار عمل وحدة الشكاوى في الوزارة بكامل طاقتها خلال فترة تطبيق قرار مجلس الوزراء بالعمل يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجاري، حيث يتم استقبال شكاوى واستفسارات المصريين في الخارج والعمل على حلها، وذلك عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك من أرقام وبريد إلكتروني، وأيضا صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة على مدار الساعة.



ووجهت الوزيرة بعدد من الإجراءات لتطبيق نظام العمل من المنزل لكل العاملين في الوزارة يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، تمثلت في أن يقوم مساعدو الوزير بتوزيع المهام على جميع العاملين بالإدارات المتخصصة تحت إشرافهم ومتابعة تنفيذ المهام ومراجعتها.



وأشارت إلى ضرورة الالتزام واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية، بما لا يخل بسير وانتظام العمل، موجهة بإعداد تقرير عن المهام التي يتم إنجازها خلال يوم الأحد من كل أسبوع ورفعها للعرض عليها.