بيروت - منصور شعبان



شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في اختتام الأيام العالمية لشبيبة لبنان، على «ألا تتهربوا أيها الشبان والشابات من أي تحد ويجب أن يخرج مواطنون مخلصون للبنان وحده ويخرج قيادات جديدة واعية ومتجردة فأنتم وحدكم الأمل في إحياء لبنان».



ووجه الراعي كلمة إلى الشباب قائلا: «تقومون الى نجدة لبنان وتحريره من فساد السياسيين المتفشي في الإدارات العامة».



من جهته، قال مطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة، في عظة الأحد: «رجاؤنا أن تستنير عقول السياسيين والمسؤولين لكي يدركوا معاناة المواطنين والظلم اللاحق بهم جراء إهمالهم وابتلاع حقوقهم وطمس حقيقة أكبر كارثة حلت بهم فقضت على ما يزيد على 200 من أبناء بيروت لم يكترث برحيلهم إلا ذووهم، وأصابت الآلاف في أجسادهم وممتلكاتهم وهم مازالوا ينتظرون العدالة أولا، ومحاسبة الفاعلين، وهذا ما لم يحصلوا عليه بعد، كما لم يحصلوا على المساعدات الموعودة من أجل ترميم منازلهم، ما زاد شدة ألآمهم الجسدية والنفسية ألما ومرارة وخيبة، ومازال المسؤولون عن الكارثة يسرحون وربما يخططون لعمل وحشي آخر، ومازال الزعماء والمسؤولون عاجزين عن القيام بأي خطوة إنقاذية للبلد قد تفرج عن انتخاب رئيس يليه تشكيل حكومة تمنع تدخل السياسيين في عمل القضاء عله يفك أسر التحقيق ويطلق يد المحقق من أجل جلاء الحقيقة وإحقاق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن تفجير بيروت وقهر أبنائها».



وأضاف: «هل كان هذا التفجير الأبوكاليبتي قتلا لبيروت وأهلها أم اغتيالا للقضاء بغية نشر الفوضى والإطباق على البلد؟ وهل يعقل أن ينتظر ذوو الضحايا مع أهل بيروت وكل اللبنانيين 3 سنوات دون نتيجة؟ 3 سنوات من الألم والصبر والمطالبة ولم تنجل الحقيقة رغم بشاعة الانفجار وجسامة نتائجه. هل هي لا مبالاة أم استهانة بحياة بشر أحبوا لبنان ولم يهجروه سعيا وراء حياة كريمة، أم هو عجز أو طمس مقصود لحقيقة لا يريدون لها الظهور خوفا منها؟ وإلا لم عرقلة عمل المحقق؟ وإلى متى يفلت المجرمون من العقاب، كل المجرمين الذين اغتالوا بيروت، وكل الذين اغتالوا أشخاصا كل ذنبهم أنهم أرادوا التعبير عن آرائهم بحرية، وكل الذين أوصلوا هذا البلد الجميل إلى الانهيار، وكل الذين أساءوا إلى البلد وأهله واغتصبوا حقوقهم أو تخطوا القوانين أو تحدوا الدولة أو قاموا بأي عمل سيئ؟ كيف يفلت من العقاب القاتلون والمضاربون والمحتكرون ومغتصبو الأطفال والمتعدون على حياة الأبرياء برصاصهم الطائش؟».