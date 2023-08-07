يبدو أن رياح التغيير في أروقة النادي الأهلي لن تتوقف عن ضخ دماء جديدة في شرايين الفريق الأول لكرة القدم، وأن رحيل رأسي الجهازين الإداري والطبي سيد عبدالحفيظ والطبيب أحمد أبوعبلة قد لا يكون الأخير في قلعة الجزيرة، حيث صرح مصدر مسؤول بالأهلي بأن كل أعضاء أجهزة الفريق الأول لكرة القدم يخضعون للتقييم النهائي بعد انقضاء الموسم الحافل للفريق. ويتواصل مدير الكرة الجديد خالد بيبو مع السويسري مارسيل كولر في الأيام القليلة المقبلة لأخذ الرأي الفني بخصوص أي تعديلات في الجهاز الفني.



وأصدر بيبو أول تعليماته للاعبين بعد توليه منصبه بعدم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه ستتم إضافة بند في لائحة العقوبات الخاصة بالفريق لأي لاعب يستخدم تلك الوسائل بأسلوب غير لائق للرد على الانتقادات التي يتعرض لها من جماهير مواقع التواصل.



جاء ذلك بعد خروج اللاعب أحمد عبدالقادر عن النص، وهجومه على جماهير النادي التي تنتقد مستواه، واتهامه بعض زملائه - دون ذكر أسماء - بدفع مبالغ مالية لصفحات إلكترونية لدعمهم ومهاجمة منتقديهم، ما قد يدفع بالإدارة الحمراء لتغريمه ماليا.



من ناحية أخرى، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم للمرة الثالثة خطابا من الاتحاد الدولي «فيفا» بحرمان الزمالك من القيد حال عدم سداد حق رعاية محترفه السنغالي إبراهيما نداي لصالح ناديه الأسبق وادي دجلة، والبالغ 7 آلاف يورو، حيث تبلغ قيمة الرعاية كاملة 14 ألف يورو سدد الزمالك نصفها فقط.



وفي أخبار سوق الانتقالات، تعاقد نادي سموحة مع الظهير الأيمن محمد مصطفى والمهاجم فادي فريد من البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، بناء على طلب أحمد سامي المدير الفني، وتعاقد فاركو مع ثنائي فريق المجد السكندري يوسف رزين وسيف الشرقاوي بعقد يمتد 5 مواسم لكل منهما لينضما إلى قائمة صفقات الفريق السكندري الذي تعاقد مع محمود فرحات ومحمد صلاح ثنائي إنبي في صفقة انتقال حر، وأحمد فهمي لاعب نادي بلقاس.