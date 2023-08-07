أحرز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامسا عالميا، لقبه العاشر في مسيرته بفوزه بدورة لوس كابوس المكسيكية على الملاعب الصلبة.



وفاز تسيتسيباس (24 عاما) في المباراة النهائية على الأسترالي أليكس دي مينور 6-3 و6-4.



وهو الفوز العاشر لتسيتسيباس على دي مينور، المصنف 19 عالميا، في نفس عدد المواجهات، فيما سبق للأسترالي أن توج هذا العام على الأراضي المكسيكية في دورة أكابولكو.



كما انه اللقب الأول لتسيتسبياس على الملاعب الصلبة منذ مرسيليا 2020 والأول له منذ العام، علما أنه كان فاز العام الماضي بدورتي مايوركا ومونتي كارلو على الملاعب الرملية.



وقال تسيتسيباس عقب فوزه: «تمكنا من تقديم الاستعراض خلال نهائي رائع، أليكس لاعب رائع، لقد حاولت أن أكون في أفضل مستوياتي وأن ألعب مباراة جيدة للغاية».



إلى ذلك، حققت اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة تاسعة عالميا، فوزها الثالث في غضون 26 ساعة لتبلغ المباراة النهائية لدورة واشنطن للتنس، وذلك بتغلبها على الأميركية جيسيكا بيغولا الأولى في الدورة 6-3 و4-6 و6-2.



واضطرت ساكاري، المصنفة رابعة في الدورة، الى خوض مباراتين الجمعة بسبب الأمطار التي أرجأت مباراتها الخميس في ثمن النهائي ضد الكندية ليلى فرنانديز، ففازت على الأخيرة ثم تخلصت بعدها من عقبة الأميركية الأخرى ماديسون كيز.



وبفوزها على بيغولا للمرة الخامسة من أصل ثماني مواجهات بينهما، بلغت ساكاري النهائي الأول لها منذ أكتوبر الماضي حين خسرت أمام الأميركية بالذات في دورة غوادالاخارا.



وتمني اليونانية النفس بالخروج منتصرة من النهائي السابع في مسيرتها، من أجل أن تحرز لقبها الثاني فقط بعد الذي توجت به عام 2019 في الرباط.



وقالت ساكاري: «كان من المثالي لو غادرت الملعب قبل ساعة، لكن في النهاية حققت الفوز وهذا أكثر ما أردته».



وستتواجه اليونانية في المباراة النهائية مع الأميركية الأخرى كوكو غوف المصنفة ثالثة في الدورة والتي جردت الروسية ليوديميلا سامسونوفا المصنفة ثامنة من اللقب بفوزها عليها بسهولة 6-3 و6-3.