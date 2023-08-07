أشاد الهولندي إيرك تن هاغ، المدير الفني لفريق مان يونايتد، بالدنماركي راسموس هويلوند، المهاجم الجديد للفريق، واصفا إياه بالحل الأمثل للفريق في الخط الأمامي، وذلك بعد تقديمه رسميا للجماهير في المباراة الودية التي فاز فيها يونايتد على لنس الفرنسي وديا السبت.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن يونايتد أكد تعاقده مع المهاجم الدنماركي في عقد لمدة خمسة أعوام قادما من أتالانتا الإيطالي في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بمبلغ 72 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل المباراة الودية التي فاز بها 3-1 على الفريق الفرنسي.



وسجل المهاجم البالغ من العمر 20 عاما، 27 هدفا في 87 مباراة مع أتالانتا وسجل ستة أهداف في ست مباريات خاضها مع منتخب بلاده الدنمارك، ولديه خيار التمديد لعام آخر مما قد يمد بقاءه في «أولد ترافورد» حتى عام 2029، وبات هويلوند اللاعب الثالث الذي يضمه يونايتد لصفوفه قبل انطلاق الموسم، وذلك بعد التعاقد مع ماسون ماونت من تشلسي، والحارس أندري أونانا من إنتر ميلان، وتم تقديمه على أرضية ملعب «أولد ترافورد».



وقال تن هاغ: «إنه مهاجم حقيقي، وهو يتطلع مباشرة للمرمى، وهو يضغط بشكل جيد ومستواه البدني هائل»، مضيفا: أعتقد أن الفريق كان بحاجة لذلك إلى جانب ماركوس راشفورد، وهو لاعب آخر يهاجم ويسجل الأهداف، وسنكون أفضل وأخطر بوجودهما معا، ومتأكد بأن لديه إمكانيات هائلة، والأمر يعود إليه الآن من أجل اكتشاف موهبته ونحن سندعمه وكل المدربين والفريق ينتظرون لاعبا مثله، سيقدمون له المساعدة في غرفة الملابس وعلى أرض الملعب، سيساعدونه بكل تأكيد.