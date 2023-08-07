أعلن نادي ميلان الإيطالي، في بيان رسمي، إعارة حارسه إلى أحد أندية إنجلترا، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.



وكان النادي اللومباردي قد ضم الحارس الكولومبي، ديفيس فاسكيز، في يناير الماضي قادما من فريق غواراني الباراغوياني.



وقرر «الروسونيري» رحيل فاسكيز، على سبيل الإعارة، إلى نادي شيفلد وينزداي الإنجليزي (أحد أندية الشامبيونشيب) حتى 30 يونيو 2024.



ويمتد عقد فاسكيز (25 عاما) مع «الروسونيري» إلى 30 يونيو 2026.



ومع ذلك لم يشارك في أي مباراة، منذ انضمامه للفريق الإيطالي قادما من غواراني، الذي خاض معه 34 لقاء.