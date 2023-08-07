أطلقت «الإمارات للشحن الجوي» منصتها لتسليم التجارة الإلكترونية «إيميريتس ديليفرز Emirates Delivers» في الكويت، لتتيح بذلك خدمة شحن دولية سريعة ومضمونة وذات تكلفة معقولة لمشتريات المتسوقين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.



وسواء كانت المشتريات من متجر تجزئة كبير للتجارة الإلكترونية أو من متجر مستقل عبر الإنترنت، أو التنزيلات الدولية في مناسبات، مثل «الجمعة السوداء Black Friday» أو مجرد التسوق من منافذ تجزئة ذات علامة تجارية حصرية، فإن خدمة «إيميريتس ديليفرز» توفر حلا سلسا من الباب إلى الباب بأسعار شحن تنافسية لنقل مشتريات التجارة الإلكترونية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى العملاء خلال 3 إلى 5 أيام عمل فقط.



وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «نحن متحمسون لتحقيق الخطوة التالية في استراتيجيتنا الأوسع للتجارة الإلكترونية من خلال التوسع وتوفير الخدمة في الكويت، وذلك بناء على النجاح الذي حققناه في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع استمرار ازدهار سوق التجارة الإلكترونية العالمي، أظهرت السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الأسواق التي لم تكن تقدم في السابق نفس التسهيلات والخيارات، مثل الكويت والشرق الأوسط عامة. ويبحث مزيد من العملاء حاليا عن شريك موثوق به، ليس لإجراء عملية الشراء الأولية منه فحسب، ولكن للتعامل مع نقل المشتريات. وبفضل شبكة طيران الإمارات العالمية وأعداد رحلاتنا وطاقاتنا الكبيرة والثقة والعلاقات الطويلة التي بنيناها مع المستهلكين، فإن إيميريتس ديليفرز في وضع جيد لتلبية متطلبات عملائنا على أكمل وجه».



للاستفادة من خدمة «إيميريتس ديليفرز»، يتعين على العملاء أولا التسجيل مجانا على الموقع www.emiratesdelivers.com، حيث سيتم تخصيص عنوان شحن حصري لكل منهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويتيح ذلك للمستخدمين البدء فورا في التسوق عبر الإنترنت من علاماتهم التجارية المفضلة، باستخدام العنوان الفريد عند تسجيل مغادرة موقع التسوق.



وعند وصول المشتريات لمرافق «إيميريتس ديليفرز» في المملكة المتحدة أو أميركا، يقوم وكلاء متخصصون بتفحصها للتأكد من وصولها سالمة والتقاط صور لها، قبل إعادتها وتغليفها. ومن خلال التخزين المجاني الذي يصل إلى 30 يوما، تتيح «إيميريتس ديليفرز» للعملاء تجميع المشتريات من مختلف تجار التجزئة والبائعين ووضعها في حزمة واحدة لتقليل تكاليف الشحن.



ويمكن للعملاء باستخدام خيار My Suite على موقع «إيميريتس ديليفرز»، تأكيد الشحن إلى الكويت، مع رؤية تتبع كاملة من وقت استلام البضاعة في المرفق، وحتى تسليم الطرد عند بابهم. وتتولى «إيميريتس ديليفرز» إنجاز جميع إجراءات الشحن والتخليص الجمركي، ما يجعل التسوق الدولي عملية سهلة. كما توفر ميزة فريدة تتمثل في توضيح جميع التكاليف مقدما، من دون تكاليف إضافية خفية أو مفاجئة.



وبمجرد وصول الطرود إلى الكويت، تكمل «إيميريتس ديليفرز» جميع إجراءات التخليص الجمركي وتسليمها إلى العميل مباشرة. وبالاستفادة من قوة الشبكة العالمية الواسعة لطيران الإمارات، التي تشغل أكثر من 120 رحلة أسبوعيا إلى المملكة المتحدة و96 رحلة أسبوعيا إلى الولايات المتحدة، سيتم تسليم المشتريات إلى العملاء في غضون 3 إلى 5 أيام عمل.



وكانت «الإمارات للشحن الجوي» قد أطلقت «إيميريتس ديليفرز» للمرة الأولى في عام 2019، حيث قدمت أفضل ما في التسوق في الولايات المتحدة إلى العملاء في الإمارات، وأضافت المملكة المتحدة إلى الخدمة في 2022. واستفاد آلاف المتسوقين من الخدمة لنقل مشترياتهم من الملبوسات ومستحضرات التجميل والدمى والألعاب والكتب والأحذية والأكسسوارات وكذلك الفيتامينات والمكملات الصحية.



جدير بالذكر، أن «الإمارات للشحن الجوي» قسم الشحن التابع لطيران الإمارات. ومن خلال مركزها الحديث في دبي، تنقل البضائع إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة عالمية عبر القارات الست. وتوفر الناقلة للعملاء سعة شحن على أسطولها الحديث من طائرات الركاب البوينج 777 وطائرات الإيرباص A380 و11 طائرة شحن بوينج 777F.